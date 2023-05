Roma. I controlli della Polizia di Stato nelle zone di movida portano al rintraccio e all’arresto di un cittadino marocchino e di 2 italiani gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 5 kg di hashish e 24 dosi di cocaina.

Continua l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano le zone della movida nella capitale.

Gli investigatori del Commissariato San Lorenzo hanno arrestato, a seguito di attività investigativa, un cittadino marocchino di 34 anni poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i poliziotti hanno approntato un servizio di pedinamento nei confronti dell’uomo che, a bordo della sua autovettura, si stava dirigendo verso Nettuno, e all’altezza di via dei Laghi lo hanno fermato e controllato. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti oltre 5 kg di hashish suddivisi in 51 panetti da un etto. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura.

Gli stessi investigatori hanno arrestato anche 2 italiani trovati in possesso di 24 dosi di cocaina.

Anche in questo caso la Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida dell’operato degli agenti.

Ad ogni modo tutti l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.