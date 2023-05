Cisterna di Latina, apre il nuovo Burger King e cerca personale

Per supportare il piano di sviluppo dei prossimi anni, il noto marchio sta ricercando persone energiche, proattive e determinate per il ruolo di addetto/a alla Ristorazione Fast Food

BURGER KING® Italia, con i suoi 200 ristoranti sul territorio Italiano, fa parte di uno dei principali gruppi di ristorazione del mondo che supera i 19.000 punti vendita. Imprenditoriale e meritocratica, BURGER KING® Italia è un business che non si ferma mai.

La risorsa ricercata imparerà a:

– accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento;

– eseguire in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico;

– valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene;

– mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente agli utensili e al materiale di cucina;

– rispettare le norme HACCP e della sicurezza;

– utilizzare le attrezzature di lavoro con cura;

– preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime consegnate al ristorante;

– svolgere attività di pulizia dell’area sala, bagni ed esterno;

– relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.