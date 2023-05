Come viene riportato da Lavoro Facile, c’è un’impresa che è nota nel mondo per la costruzione di lanciatori che portano in orbita satelliti per le telecomunicazioni: si tratta dei vettori Vega e l’azienda è l’Avio che ha sede a Colleferro e che è guidata da Giulio Ranzo. Tra l’altro, dallo stabilimento escono anche armi difensive per il ministero della Difesa. Il bilancio 2022 ha chiuso con 357,3 milioni di ricavi (+14,6% rispetto all’anno precedente).

Per quanto riguarda il personale, le porte sono aperte per assembly integration validation engineer, Ict architecture administration, ingegnere di prodotto sviluppi propulsione tattica, ingegnere test avionici, material planner, quality engineer, risk analysis engineer, system engineer.

Requisiti: laurea specialistica, esperienza nella mansione, buona conoscenza dell’inglese. Per il ruolo di quality engineer la selezione è per giovani ingegneri aeronautici, elettrici/elettronici e meccanici anche al primo impiego.

Contratto a tempo indeterminato.

Come fare per inviare il CV

Curriculum dal sito: https://www.avio.com/it/lavora-con-noi.