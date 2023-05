Colleferro e Anagni in direzione Napoli, è avvenuto un incidente autonomo all’altezza del km 596 nel quale un mezzo pesante a seguito dello scoppio di uno pneumatico ha riportato danni al serbatoio a metano con perdita di gas. Alle 15:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso train direzione Napoli, è avvenuto unall’altezza del km 596

Traffico bloccato in entrambe le direzioni

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco il traffico è ora bloccato in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’evento sono inoltre intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente si registrano 12 km di coda in direzione Napoli e 7 km di coda in direzione Roma.

Alternative per la viabilità

Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 ad Anagni. In direzione Roma invece si consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Skye canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

