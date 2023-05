Finalmente sulle piattaforme è disponibile il film ambientato a Torpignattara intitolato “Vorrei una Vita”, uscito in alcune sale nel 2022, selezionato a moltissimi festival internazionali. Non solo vi farà rivivere angoli nascosti del quartiere ma anche i luoghi comuni, come ristoranti negozi, piazze e tanto altro. Una favola moderna che vi scalderà il cuore, che affronta l’amore in tutte le sue forme. Un omaggio che sia il regista del film Emanuele Di Leo sia lo sceneggiatore e attore del film Massimo Previtero hanno voluto dedicare al quartiere che li accoglie a braccia aperte e che peraltro è anche il quartiere in cui entrambi vivono.

Un viaggio che ripercorre le strade del quartiere

Ci sarà il ristorante il pomodoro da Ugo, a seguire un caffè dai fratelli Vecchio, una pastarella presso la pasticceria Benedetta, a seguire piazza della Marranella, la scuola Pisacane, via di TorPignattara, la galleria di via Galeazzo Alessi e un taglio di capelli da Tharan presso la galleria di via della Marranella, e di certo non poteva mancare lo storico trenino e Villa De Sanctis, il parco dell’acquedotto Alessandrino, e poi per finire una passeggiata all’isola pedonale del Pigneto e tanto altro…

Per la visione Vorrei una Vita film completo di Emanuele Di Leo con Massimo Previtero

