Girava in stato confusionale, disorientata, con diverse versioni sulla sua provenienza e non aveva i documenti né il cellulare con sé: è stato difficile per gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale risalire alla sua identità.

Anziano ritrova la strada di casa grazie alla Polizia di Roma Capitale

Gli operanti hanno provveduto subito a tranquillizzare la donna, di 90 anni di età, facendosi raccontare stralci di vita e memorizzando nomi di figli e il cognome del coniuge e con non poca difficoltà sono riusciti a contattare un nipote , che a sua volta ha allertato i figli della signora, che già la stavano cercando in ogni dove. Infatti la novantenne, affetta da problematiche di salute concernenti la sfera della memoria, si era allontanata dalla sua abitazione sparendo nel nulla e provocando una situazione di allarme ed apprensione, durata sino al suo rintraccio.

Gli agenti hanno così garantito ai figli di riabbracciare la loro madre e di ricondurla ad una condizione di protezione e sicurezza. Una storia a lieto fine, che vede un’anziana ritrovare la strada di casa grazie alla Polizia di Roma Capitale.