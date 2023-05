Ragazzo di 15 anni scomparso da Livorno: ultimo avvistamento in zona Roma Termini

Sono ore d’ansia per ritrovare un ragazzo di 15 anni scomparso da Livorno ormai da 10 giorni. Alcune segnalazioni davano il ragazzo in zona Termini

La nota dell’associazione Penelope Lazio e l’appello social

Penelope Lazio in supporto a Penelope Toscana sta aiutando il papà venuto a Roma dopo che alcune segnalazioni davano il ragazzo in zona stazione Termini, in allegato informazioni più dettagliate e una scheda di ricerca.

E’ importante rintracciarlo sono troppi ormai i giorni lontano da casa. Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattarmi al 320/9479360 mio numero personale.

La descrizione

IFTEKAR detto IFTI è un ragazzino bengalese di soli 15 anni che vive in Livorno, frequenta il primo anno di Liceo. E’ un ragazzino mite, tranquillo, come si dice in Toscana, e non aveva nessun apparente motivo per allontanarsi dalla sua famiglia.

Ha preso un treno nel pomeriggio del 16 Maggio diretto a Roma. Il suo cellulare è stato localizzato, nelle ore successive, in zone limitrofe alla Stazione Termini. Il padre è andato a Roma e mostrando la foto di IFTI ha avuto delle segnalazioni di una sua presenza nella zona di Termini. Sembrerebbe sia stato visto chiedere soldi per un panino e forse anche fare la fila presso i

presidi di distribuzione di cibo ai senza dimora. Chiediamo la massima condivisione della foto di IFTI anche presso le strutture di accoglienza e assistenza

dei senza dimora.

Oggi 26 Maggio, all’indomani della giornata internazionale dei minori scomparsi, a Livorno si terrà un presidio per IFTI, mentre Penelope Lazio supporterà il padre nella ricerca di IFTI per la città di Roma.