Addetti alle linee di produzione per il settore alimentare in provincia di Latina

Come viene riportato da Lavoro Facile, Ittella Italy, divisione italiana della multinazionale Tattooed Chef che produce e commercializza vegetali e piatti pronti surgelati, ricerca 20 addetti alle linee di produzione (anche senza esperienza) da inserire presso il magazzino di Prossedi (provincia di Latina)

Ecco tutti i dettagli dell’offerta

Dimensione: media impresa (da 50 a 249 dipendenti)

Settore di attività: Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari Cod.ATECO: 10.85.09

POSIZIONE VACANTE:

Numero posti: 20

Qualifica professionale: ADDETTI ALLA PRODUZIONE CP Istat 2011 7.3.2.4.2

REQUISITI

Titolo di studio richiesto: Licenza media (INDISPENSABILE) – Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università (PREFERIBILE)

Esperienze lavorative: PREFERIBILE MA NON INDISPENSABILE UNA PREGRESSA ESPERIENZA IN PRODUZIONE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Corsi Professionali: PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP

Automunito: SI (INDISPENSABILE)

Patente: PATENTE B (02) INDISPENSABILE

CONDIZIONI PROPOSTE:

Tipo di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Durata Tempo Determinato: 3 mesi

Orario: TEMPO PIENO

Modalità di lavoro: LAVORO A TURNI (LT)

Sede/Sedi di lavoro: PROSSEDI

Indirizzo: STRADA DELLA CASAINA SNC

Alloggio: NO

Retribuzione €: 1690,41

Note sulla retribuzione: C.C.N.L. ALIMENTARI – Industria

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi. Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 15 giugno 2023 (indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato) al seguente indirizzo e-mail: ufficiopersonale@ittellaitaly.com i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così

come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Si precisa che la presente offerta sarà gestita direttamente dall’azienda, senza preselezione del Centro per l’Impiego; pertanto, le candidature andranno inviate direttamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale sopra indicato.