I Carabinieri della Stazione Roma Acilia hanno arrestato due minorenni, 17enni romani, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri

La scorsa notte, transitando presso il complesso di edilizia popolare in via Serafino da Gorizia, i Carabinieri hanno notato i due giovani e si sono avvicinati per un controllo. Alla vista dei militari, i due hanno tentato di darsi alla fuga tra le palazzine ma sono stati immediatamente bloccati e trovati in possesso di 100 g di hashish e della somma contante di 3.300 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Le successive perquisizioni effettuate presso le loro abitazioni hanno permesso ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 600 g della stessa droga e 2.300 euro in contanti, oltre che a materiale per il confezionamento in dosi e bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati portati presso il Centro per la Giustizia Minorile “Virginia Agnelli”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.