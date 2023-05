Choc a Formia, prova ad uccidere gli anziani genitori: arrestato 47enne

Verso le ore 8.00 di ieri mattina, tramite il NUE, è pervenuta al Commissariato la segnalazione di una aggressione da parte di un uomo ai danni dei propri genitori. Prontamente intervenuti sul posto indicato, i poliziotti hanno trovato l’uomo innanzi al palazzo segnalato, fermo e con un coltello con evidenti tracce di sangue tra le mani.

La vicenda

Alla richiesta degli operanti, questi riferiva loro soltanto che al piano di sopra erano presenti i suoi genitori.

Dopo aver fermato e disarmato il soggetto, gli agenti si sono immediatamente recati nell’appartamento dei genitori per prestargli soccorso e lì hanno riscontrato tracce di sangue sui pavimenti e sui muri delle stanze, in una delle camere dell’appartamento vi era l’anziana coppia, ancora agonizzante; entrambi i genitori sono stati rinvenuti distesi sul letto e coperti di sangue, ma vigili e pertanto sono stati in grado di riferire agli operanti dell’aggressione subita da parte del figlio.

Dai loro racconti è emerso che l’uomo si sarebbe improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e con numerosi fendenti di coltello, nonchè con un utensile da cucina.

Sul posto, oltre al personale del Commissariato, sono intervenute anche due ambulanze e personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Entrambi gli anziani genitori dall’aggressione hanno riportaro profonde ferite da taglio in varie parti del corpo e pertanto sono stati trasportati presso il locale nosocomio ed ivi ricoverati in prognosi riservata.

L’A.G., sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal personale intervenuto, concordando con l’ipotesi del tentato duplice omicidio ai danni dell’anziana coppia, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Cassino.

L’informazione sul risultato raggiunto in questa operazione di pronto intervento ha l’intento di dar conto alla cittadinanza dell’impegno profuso dalla Polizia di Stato nel dare una pronta risposta alle richieste di aiuto da parte di cittadini, anche quando sono vittime di gravi fatti delittuosi che avvengono, come in questo caso, all’interno delle mura domestiche.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

