Siamo alla fine di maggio, ma già prende forma e sostanza l’edizione 2023 dell’Estate Palianese, la manifestazione che dal 1° al 16 agosto animerà il centro storico della città di Paliano, con un nuovo e ricco calendario di iniziative dedicate alla musica, alla cultura e al divertimento.

Grandi ospiti per l’Estate Palianese

Uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’intero territorio che quest’anno si rinnova e potenzia la propria offerta confermando tutti i tradizionali eventi legati al Palio dell’Assunta e regalando alla cittadinanza tre serate dal grande fascino: il concerto di Anna Tatangelo, venerdì 11 agosto, il concerto dei Modena City Ramblers, giovedì 10 agosto, e lo show comico di Dado, previsto per mercoledì 16 agosto, prima della tradizionale chiusura della manifestazione con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

«Questa nuova edizione dell’Estate Palianese – ha dichiarato il vicesindaco con delega alla Cultura, Valentina Adiutori – intende offrire alla comunità di Paliano, ai tanti turisti che ogni anno visitano la nostra città e a tutti gli abitanti del nostro comprensorio, una festa articolata, fatta di tante occasioni di divertimento, incontro, musica, ballo, amore per la nostra storia e la nostra cultura. Una festa che sappia unire al di là dei gusti e dell’età anagrafica, donare spensieratezza e convivialità, passione e colore, nella cornice di uno spazio sicuro in cui ognuno possa scoprire o tornare ad apprezzare con occhi nuovi le bellezze di Paliano, dei suoi vicoli, delle sue piazze e della sua gente».

«La nostra Estate Palianese è una manifestazione complessa, che richiede tante risorse e mesi di lavoro da parte dell’amministrazione comunale ma anche delle tante realtà associative e di volontariato che operano nel nostro territorio. In questo impegno comune, altruistico e disinteressato, in questo sforzo di tanti, che si ripete ogni anno, sempre con lo stesso entusiasmo e coinvolgimento, lì risiede il vero valore di questa iniziativa e la sua forza: rendere omaggio alla nostra città, a chi ci abita, a chi la scopre per la prima volta e a chi ce l’ha nel cuore. Tutti noi siamo certi che anche in questo 2023 potremo trascorrere delle splendide serate e costruire insieme i nostri ricordi più belli».