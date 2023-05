Alberto cade lungo via Gavignanese sud, località Cotta. La protezione Civile è sul posto.

Il maltempo conta i danni: albero cade lungo via Gavignanese sud

La forte pioggia di oggi, ma anche dei giorni addietro, ha generato una piccola frana che ha causato la caduta di un albero sulla Provinciale in via via Gavignanese sud, a Gavignano. Come viene riportato dall’account Facebook ufficiale della Protezione Civile, il personale autorizzato è sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.