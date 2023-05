Lavoro Lidl, posizioni aperte a Roma e Anagni: i dettagli

Come viene riportato da Lavoro Facile, nel settore dei discount Lidl è tra le aziende che più stanno crescendo grazie a un’attenta politica prezzi/qualità. Anche le aperture si sono moltiplicate e altre sono in programma. Per questo la ricerca di personale è continua tanto che è in corso la ricerca di quasi 500 persone in tutta Italia.

Posizioni aperte in Lidl a Roma e ad Anagni

A ROMA le figure di cui c’è bisogno riguardano addetti vendita/commessi (esperienza anche breve nella mansione, buone capacità relazionali) e operatori di filiale (esperienza anche breve nella mansione, orientamento al cliente, affidabilità, flessibilità) per gli store di via Aurelia, via Casal Bianco via della Magliana, via Galla Placidia e via Torraccio di Torrenova. Nel Lazio, possibilità anche a ANAGNI e RIETI (addetti vendita/commessi).

Come fare per candidarsi

I contratti sono a tempo indeterminato, determinato, a chiamata e di apprendistato, sia full time che part time.

Per consultare tutte le offerte e per inviare il curriculum il sito di riferimento è: https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro. Qui, una volta scelto il ruolo e la città di interesse, cliccare su “Candidati”.