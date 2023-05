Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato 9 persone per reati inerenti agli stupefacenti.

In particolare, ieri sera, ad esito di una mirata attività, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 32enne romano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I movimenti sospetti dell’uomo, notato aggirarsi negli ambienti della droga, hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri che hanno deciso di seguirlo fino alla sua abitazione, nel comune di Rignano Flaminio, dove è stato fermato per un controllo.

La perquisizione nell’immobile ha permesso ai Carabinieri di scoprire una stanza adibita a serra indoor dove erano coltivate 10 piante di cannabis che sono state sequestrate unitamente al materiale e a dosi, già pronte, di hashish.

Sempre nell’ambito di attività di controllo antidroga:

i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno invece arrestato un 40enne romano e un 34enne, originario della provincia di Viterbo, sorpresi nel corso di una cessione di ben 40 dosi di cocaina, da dover poi rivendere al dettaglio. La successiva perquisizione nell’abitazione del 40enne ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 365 dosi della stessa droga, 22 g di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento;

i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 52enne romano e un 25enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, che, fermati per un controllo a bordo di un’autovettura ferma in via di Portonaccio, sono stati trovati in possesso di un contenitore metallico calamitato che conteneva 40 dosi di cocaina, sequestrate unitamente a 290 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita;

nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato, rispettivamente, un 50enne romano trovato in possesso di 10 g di cocaina e denaro contante e un 55enne romano trovato in possesso di 9 dosi di cocaina.

In manette sono finiti anche un 56enne romano sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Roma Aventino a cedere due dosi di hashish ad un giovane all’interno del parco della Resistenza dell’VIII Settembre e un 39enne nigeriano sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane. Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.