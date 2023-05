Concorsi Ministero Interno 2023: in arrivo 300 posti per funzionari come anticipato dal Decreto PA. Tante possibilità di lavoro, quindi, per i laureati che potranno partecipare a questa importante selezione. Ecco di seguito alcune informazioni utili segnalate da Circuito lavoro.

Requisiti

Non essendo ancora disponibile il bando per i concorsi Ministero Interno 2023 (guidato adesso dal Ministro Matteo Piantedosi, in foto) è difficile poter dire quelli che saranno i requisiti richiesti per questo tipo selezione. Tuttavia possiamo tracciarli a grandi linee, ipotizzando quindi che per accedere ai concorsi per il Ministero dell’Interno potranno servire: una laurea triennale o un diploma di laurea, una laurea specialistica oppure una laurea magistrale.

Selezioni

Stando a quelle che sono le procedure valide per la Pubblica Amministrazione, il Ministero dell’Interno potrà reclutare le varie risorse anche senza il previo ricorso a procedure di mobilità. Potrà farlo attraverso le seguenti modalità:

concorso pubblico, anche indetto unitamente ad altre amministrazioni

scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale

Come candidarsi

Quando uscirà il bando si scopriranno anche le modalità di candidatura dei concorsi Ministero dell’Interno 2023. La domanda comunque andrà sicuramente inviata da questa piattaforma alla quale si dovrà accedere con identità digitale (SPID, CIE o CNS).