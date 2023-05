In seguito ai controlli amministrativi della Polizia di Stato per la movida è stata sequestrata una discoteca abusiva al tuscolano; durante i servizi in occasione degli Internazionali di Tennis sono stati colti in flagranza 2 uomini che cercavano di vendere a prezzi maggiorati i biglietti e sono stati sanzionati per 50 mila euro diversi ambulanti durante la partita Roma-Bayer Leverkusen.

L’attività di prevenzione in ambito amministrativo condotta dalla Polizia di Stato nella capitale, sia durante i controlli realizzati nelle zone della movida cittadina, che in occasione dei grandi eventi sportivi, ha portato negli ultimi giorni al sequestro di una discoteca abusiva, alla contestazione di numerosi illeciti legati al bagarinaggio ed alla vendita fuori dai contorni delle ordinanze prefettizie durante gli internazionali di tennis e la semifinale di Europa League.

La discoteca abusiva

Gli agenti della Divisione Amministrativa e del commissariato Tuscolano, nel week end appena trascorso, hanno monitorato un insolito andirivieni di persone in quella che, legalmente, doveva essere un’associazione con scopi culturali e pedagogici. I poliziotti, già all’esterno del locale, hanno trovato molta gente in fila ed un addetto alla sicurezza; all’interno, in circa 200 metri quadri, in un ambiente privo di qualsiasi mezzo di prevenzione incendi ed allestito con suppellettili fatiscenti ed altamente infiammabili, un centinaio di persone stavano ballando al ritmo della musica di un DJ munito di luci e consolle. Considerata l’assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione per l’attività che realmente si stava svolgendo, i poliziotti hanno posto sotto sequestro il locale apponendo i relativi sigilli.

I grandi venti sportivi e il problema del bagarinaggio

Nei giorni in cui si sono svolti al Foro Italico gli internazionali BNL d’Italia di tennis, gli agenti della Divisione Amministrativa hanno svolto vari controlli per contrastare il fenomeno del bagarinaggio; sono stati sequestrati 10 biglietti a 2 uomini, tra l’altro già noti agli stessi poliziotti per vicende simili, mentre cercavano di venderli a prezzo maggiorato ad alcuni appassionati stranieri. Oltre al sequestro dei biglietti, i 2 sono stati sanzionati per un totale di più di 6 mila euro.

In occasione della partita Roma-Bayer Leverkusen, invece, la Prefettura aveva emesso un’ordinanza che vietava la vendita di alcolici e in bottiglie di vetro; sono stati sempre gli agenti della Divisione Amministrativa a contestare la violazione di tale ordinanza ad un venditore ambulante. Nella stessa sera sono stati inoltre effettuati numerosi altri sequestri amministrativi di merce varia, messa in commercio in modo abusivo da venditori ambulanti, con la successiva contestazione delle relative sanzioni amministrative per un importo totale di circa 50 mila euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.