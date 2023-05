Dal sito di Acea si apprende che giovedì prossimo, 25 maggio 2023, si verificherà una sospensione idrica nel territorio comunale di Ceccano. Ecco dove e tutte le info.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, giovedì 25 maggio dalle ore 10:00 alle ore 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ceccano. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

piazza Berardi, via Casette (fino a centro Meccanografico), via Marano, via della Libertà, via Gaeta, via per Frosinone (fino a Via Paolina), Villaggio Unrra.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 16:00, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio