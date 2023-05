Giornata internazionale dei minori scomparsi: la campagna di Penelope Italia Odv

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione Penelope Lazio Odv sulla campagna di sensibilizzazione realizzata in occasione del 25 maggio prossimo, la Giornata Internazionale dei minori scomparsi.

Il comunicato stampa

“In Italia, nell’anno 2022 sono 17.130 le denunce di minori, 46 al giorno, di questi il 40% è stato

ritrovato, ma il restante 60%?”*

Per la giornata internazionale dei minori scomparsi, l’Associazione Penelope Italia Odv ha voluto

ideare e realizzare una campagna di sensibilizzazione ed informazione, diretta ad adulti ma anche ai

giovanissimi.

Giacomo Giorgio e Gianmarco Saurino, attori protagonisti della fiction RAI-1 “PER ELISA” in

onda il prossimo autunno dedicata alla storia di Elisa Claps, sono diventati per questa giornata e per

Penelope “testimonial”, lanciando messaggi forti ed importanti.

Giacomo Giorgio ha realizzato, tramite un video, un bellissimo dialogo tra lui e i giovani, sull’importanza di non lasciarsi trascinare da situazioni pericolose ed avere la forza di chiedere aiuto.

Gianmarco Saurino ha prestato la sua voce in un corto, ideato e realizzato dall’Associazione, rivolto agli adulti affinché non ci si indegni di fronte ai casi di minori scomparsi ma ci si IMPEGNI.

All’Associazione non resta che ringraziare di cuore Giacomo e Gianmarco per la loro disponibilità e

sensibilità.

I video realizzati saranno pubblicati sui canali social dell’Associazione Penelope Italia Odv (Facebook, Youtube ed Instagram).

Penelope Italia ODV

*Dati forniti dalla relazione annuale del Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse

Locandina in evidenza