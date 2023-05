Tragedia a Roma, investito in monopattino: muore 25enne

Tragedia a Roma, in via di Casal del Marmo, nella tarda serata di ieri, domenica 21 maggio 2023: un 25enne in monopattino è morto dopo essere stato investito.

Incidente mortale a Roma in via di Casal del Marmo: deceduto giovane di 25 anni in monopattino

Come riporta Il Messaggero, il giovane è stato travolto e ucciso mentre percorreva a bordo del suo monopattino via di Casal del Marmo. I soccorsi sarebbero stati allertati da una chiamata, forse effettuata da chi ha investito il 25enne.

Sul posto era presente solo la vittima, per la quale non si è potuto fare nulla. Sulla vicenda indaga ora la Polizia Locale, che starebbe visionando anche i filmati delle videocamere della zona per risalire al veicolo coinvolto nell’incidente e ricostruire quanto accaduto.

Foto di repertorio