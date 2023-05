Ieri, 21 maggio 2023, al termine di un’attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Lariano hanno denunciato 13 persone – 8 uomini e 5 donne, di età compresa tra i 23 ed i 65 anni – per i reati di furto d’acqua, violazione di sigilli, invasione di terreni o edifici e danneggiamento.

Lariano, le indagini dei Carabinieri

L’indagine, portata avanti dai militari da febbraio a maggio 2023 con l’ausilio della Polizia Locale di Lariano, ha permesso di raccogliere sufficienti elementi a carico degli indagati, tutte residenti nella medesima area residenziale del piccolo comune, che, a vario titolo, avevano operato l’allacciamento abusivo alla rete idrica violando i sigilli precedentemente apposti, avevano occupato le abitazioni di edilizia residenziale senza averne titolo e, in un caso, avevano danneggiato, rendendola inservibile, l’abitazione da loro abusivamente occupata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.