ZTL Verde, TrasportiAmo: “L’ambientalismo di Roma è tenere chiusi 3 chilometri di ferrovia”

“Roma Capitale ha una visione tutta sua di ambiente e ambientalismo, davvero difficile da comprendere. Scalpita per installare i varchi ZTL nella zona verde, in nome della salute e proprio dell’ambiente, ma parallelamente tiene chiusi i 3 chilometri terminali della ferrotranvia ex-concessa Termini-Centocelle, un’infrastruttura ecosostenibile, e in cambio sborsa inoltre 970mila euro l’anno per il servizio autosostitutivo (Linea 106). Alimentato, giustamente, a gasolio.

La riattivazione in via transitoria della tratta Centocelle-Giardinetti è tecnicamente fattibile con una spesa non eccessiva, lo abbiamo detto e dimostrato in svariate occasioni istituzionali e non, e rappresenta una valida alternativa sostenibile alla METRO C per il vasto bacino d’utenza oltre il Raccordo Anulare, con cui raggiungere in modo diretto Termini e i presidi sanitari lungo la Casilina.

Tuttavia, nonostante gli incontri, insistenze e la promessa fatta dal Sindaco Gualtieri ai cittadini, la tratta è rimasta chiusa, anche se sono state tra l’altro impegnate cospicue risorse pubbliche per i lavori di ammodernamento e manutenzione. Questa è una delle tante contraddizioni che lastricano e minano il cammino della ZTL verde, progetto secondo noi sciagurato, ma forse il Campidoglio pensa di potersi permettere la botte piena e la moglie ubriaca”. Lo dichiara in una nota l’Associazione TrasportiAmo.