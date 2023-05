A Colleferro arriva La Tarumba di Federico García Lorca: ingresso gratuito a teatro

Ermòsés Teatro Laboratorio

diretto da Maurizio Mosetti

a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos

20° anno di attività

presenta



L A T A R U M B A

Il teatrino di don Cristóbal

di Federico García Lorca

con il patrocinio del Comune di Colleferro, e non solo.

con Giulio Biello, Alessandra Bizzarri, Marisa Caponera, Gabriele Fallone, Serena Passos, Chiara Vicalvi, Cinzia Zingaretti

Scene, costumi e burattini di Panchito Contreras

Musiche a cura di “Cour de Rome Team”

Regia

Maurizio Mosetti

Colleferro

Teatro Vittorio Veneto

26 maggio 2023 – ore 21

ingresso gratuito

LA TARUMBA, il titolo del nostro spettacolo, è il nome che García Lorca aveva dato a un teatro di marionette da lui diretto.

Federico García Lorca è stato uno dei più grandi poeti e drammaturghi spagnoli del XX secolo. Ha scritto sia poesia che opere teatrali, sebbene negli ultimi anni della sua vita si dedicò soprattutto al teatro, non solo nella scrittura dei testi, ma anche lavorando alle scenografia e alla regia delle opere.

Il teatrino di don Cristóbal è una delle opere teatrali di Lorca. È una farsa in cui il poeta utilizza i burattini per rappresentare la società spagnola dell’epoca ed è stata anche interpretata come una critica al governo franchista che, al momento della sua scrittura, stava emergendo in Spagna.

La commedia è stata scritta nel 1928 e rappresenta un’opera importante nella produzione teatrale di Lorca.

Ermòsés Teatro Laboratorio

Il laboratorio teatrale diretto dall’attore e regista Maurizio Mosetti, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos, è al 20° anno di attività. Nel corso degli anni il laboratorio ha svolto un’azione didattica, sociale e di ricerca artistica, promuovendo la cultura teatrale in un territorio comprendente Colleferro e gli altri comuni del comprensorio. Una prerogativa del laboratorio teatrale è stata e continua ad essere l’assoluta apertura. A partire dai 14 anni in poi chiunque ha la possibilità di provare questa esperienza formativa e ludica con la guida esperta di Maurizio Mosetti, che da oltre trent’anni svolge la sua attività professionale. Ermòsés Teatro Laboratorio è un percorso espressivo e creativo per accostarsi al teatro, sperimentarsi e sperimentare. L’attore produce spettacolo e dà vita a un’opera d’arte, l’allievo “gioca il teatro” per capire e per crescere: cambia la finalità, ma la grammatica è la stessa.

Info: http://www.ggbellimosetti.altervista.org/la_tarumba.htm

associazionegruppologos@gmail.com tel: 328.3893642