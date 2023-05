Colleferro (calcio, Eccellenza), Coviello: “La serie D? Entro fine mese verificheremo possibilità”

L’annata della prima squadra del Colleferro è finita già da dieci giorni e in casa rossonera si guarda al futuro. Il presidente Giorgio Coviello (ritratto nella foto di Leonardo Pera) si dice comunque soddisfatto di quanto visto nella stagione 2022-23.

“Direi che nel complesso le cose sono andate molto bene. E’ vero che con l’Eccellenza non siamo riusciti a raggiungere il primo o il secondo posto, ma la squadra è stata competitiva fino alla fine. Siamo molto felici di come stanno andando le cose a livello di settore giovanile: la Scuola calcio sta crescendo sempre di più a livello numerico e l’agonistica ha prodotto ottimi risultati. Abbiamo mandato alcuni ragazzi in prova a società professionistiche come Lazio e Pescara e pure i riscontri del campo sono stati positivi. Sono certo che il prossimo anno otterremo risultati ancora migliori”. Ogni volta che una stagione di prima squadra si conclude, inizia il “chiacchiericcio” sulle questioni di mercato, sul valzer delle panchine e sui titoli. Coviello non nasconde che il Colleferro sta valutando alcune situazioni: “Ci sono state prospettate alcune possibilità per il titolo di serie D e probabilmente entro fine mese vedremo se si potrà fare qualcosa, altrimenti ripartiremo dall’Eccellenza con ambizioni ancora maggiori rispetto a quelle della stagione appena conclusa perché questa piazza deve stare almeno nella quarta serie calcistica italiana”.

Il presidente parla della conferma ufficiale di mister Stefano Scaricamazza: “E’ subentrato in corsa e ha fatto un bel lavoro, quindi merita di proseguire il percorso nel nostro club”. Il discorso sulla rosa, al momento, è “congelato” dall’eventuale evoluzione delle situazioni per il titolo di serie D: “L’organico, inevitabilmente, dipenderà dalla categoria anche se siamo contenti del lavoro fatto dal gruppo che ha concluso la stagione di Eccellenza”. In ogni caso Coviello è più che mai concentrato sul progetto calcistico di Colleferro: “Qui ci sono strutture con potenzialità importanti che stiamo tra l’altro migliorando e soprattutto la piazza è molto attaccata alle sorti della squadra della città”.