È partito per l’Emilia il modulo di colonna mobile MOCRAB (Modulo Operativo Contrasto Rischio Acquatico Base) composto da personale dei Comandi di Frosinone e Latina. Sono 9 le unità dei vigili del fuoco inviate (5 Frosinone + 4 Latina).

In foto, vediamo un momento simbolico dell’intensa attività che i vigili del fuoco di Frosinone stanno svolgendo nelle aree alluvionate in supporto alla popolazione a cui offrono non solo la forza delle loro braccia ma anche sguardi intensi e sorrisi con quello spirito di solidarietà e umanità che va oltre l’impegno lavorativo e testimonia la vicinanza dei vigili del fuoco alla popolazione, soprattutto quella più fragile, colpita da questa tragedia.