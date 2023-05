Vari Comitati di Quartiere scrivono alle Forze dell’Ordine, al ministro Piantedosi, al prefetto di Roma, al sindaco Gualtieri, all’assessore alle politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità e a quello all’urbanistica. Tale richiesta è stata inviata in data odierna e presentata in seguito al mancato controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Si richiede anche che vengano accelerati gli iter burocratici affinché la caserma dei CC e il commissariato di P.S. previsti in zona Castelverde possano diventare realtà al più presto.

Roma, la richiesta dei Comitati di Quartiere

Il quadrante Nord-Est del Municipio VI è attualmente carente sotto il profilo della sicurezza a causa

del fatto che l’unico comando di stazione si trova in località San Vittorino, in aperta campagna.

Tale fabbricato, in via di dismissione, risulta largamente insufficiente sia dal punto di vista

logistico, essendo decentrato rispetto le coordinate di massima concentrazione degli abitanti, che

tipologico/igienico e strutturale data la notevole vetustà dello stesso di proprietà privata; il settore

territoriale in oggetto, interessa una vastissima area di decine di chilometri quadrati con una

popolazione che rimarrebbe priva di qualsiasi presidio di sicurezza.

I Comitati di Quartiere ( Cdq Castelverde, Cdq Colle del Sole, Cdq Nuova Ponte di Nona, Cdq Osa,

CdQ Lunghezza, C.A.T.T. Colle degli Abeti) le Associazioni (Associazione Imprese Castelverde, Associazione Culturale “Il Castellaccio”, Associazione Nuova Castelverde, Associazione Zona Democratica Libera, ANACIPE, Associazione Collina della Pace, Associazione Nuova Urbe, Associazione Ricreativa Culturale Ovile) e Polisportive (Polisportiva Calcio Castelverde, Centro sportivo Peter Pan) hanno più volte segnalato, da molti anni a questa parte, la percezione dei cittadini di un peggioramento della sicurezza con incremento delle situazioni di reato, come lo sfruttamento della prostituzione, i furti e lo spaccio sottolineando anche la necessità di avere subito il nuovo comando di stazione.

Quest’ultimo situato in via Giulianova snc all’interno del comprensorio denominato “Parco la

Borghesiana” nel VI Municipio e in attesa della gara fallimentare.

Inoltre il Comitato di Quartiere di Castelverde si è fatto parte attiva per proporre la collocazione del

nuovo commissariato, lo stabile situato in Via Vallelonga come richiesto in Gazzetta Ufficiale del

Ministero dell’Interno n.0348736 del 18/09/2019 con riferimento al “Commissariato Castelverde”.

La proposta è stata valutata dagli enti preposti che hanno attuato tutte le pratiche tecnicoamministrative. Attualmente la richiesta è ferma al demanio che deve proporre al proprietario il

contratto di locazione per lo stabile.

Riteniamo che questo versante abbia il diritto di avere risposte e che l’amministrazione debba farsi

carico di velocizzare le pratiche burocratiche.

In attesa che questo avvenga richiediamo che l’organizzazione dei servizi di sicurezza da parte delle

forze dell’ordine menomata dall’attuale dislocamento della stazione dei carabinieri, del

commissariato e della polizia municipale venga intensificata.

I Comitati sopracitati richiedono che:

Polizia Municipale, Polizia Di Stato e Carabinieri

Siano presenti presso i maggiori luoghi di aggregazione dei vari Quartieri, nei parchi, soprattutto

nelle vicinanze di plessi scolastici nelle ore di ingresso e uscita ragazzi, nelle arterie principali del

versante, e ovunque si pensi che il territorio abbia bisogno di controllo.

Oltre ai servizi preventivi e repressivi che già vengono svolti dalla Stazione CC San Vittorino Romano, valutare l’opportunità di impiegare nella nostra zona il “Carabiniere di quartiere”, in particolare nei quartieri dove sono presenti numerose attività commerciali.

Si richiede che vengano attuate tutte le pratiche Tecnico-Amministrative per rendere i nostri suggerimenti concreti sul territorio. Tutto ciò riporterebbe nella popolazione quel senso di sicurezza, tutela e legalità che da anni richiedono a gran voce, in attesa ovviamente, che si concretizzi la tanto sognata nuova Caserma dei Carabinieri del versante prenestino e il Commissariato di Castelverde. Per sottolineare questa nostra esigenza abbiamo raccolto 2104 firme visionabili presso l’aula civica situata in Via pedicciano,23 zona Castelverde -Roma.

Certi di un vostro immediato riscontro, cordialmente: