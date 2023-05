Trigoria, hashish e crack in auto: in manette un uomo e una donna

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 30enne tunisino e una 44enne italiana gravemente indiziati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri

Nel pomeriggio di domenica, i Carabinieri della Stazione Carabinieri Roma Tor de’ Cenci hanno fermato per un controllo gli occupanti di un’auto in via di Trigoria. Insospettiti dalla presenza di uno strano involucro posizionato tra il guidatore ed il passeggero, i militari hanno deciso di sottoporli ad un controllo più approfondito.

All’interno dell’autovettura, infatti, sono stati rinvenuti un panetto di hashish da 45 g, un panetto di crack da 120 g e più di 6.000 euro in contanti, verosimile provento di attività illecita.

L’uomo, resosi conto di quanto stava accadendo, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.