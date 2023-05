Brutto incidente questa mattina, 20 maggio 2023, sulla strada statale 749 Sora-Cassino: la notizia è stata diffusa da Anas.

Brutto incidente ad Atina: coinvolti due veicoli, due feriti gravi

La strada statale 749 “Sora-Cassino” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 22,800, in località Atina in provincia di Frosinone, a causa di un incidente. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, due persone sono rimaste ferite in modo grave. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione dell’evento e per ripristinare la transitabilità appena possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento

Riaperto il tratto stradale, traffico regolare sulla strada statale 749 “Sora-Cassino”. Lo comunica Anas.

