Bloccato dopo un inseguimento sulla via Aurelia, un ventenne è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.



Il giovane, incensurato, aveva forzato un posto di controllo nelle adiacenze della barriera autostradale, sfuggendo a una pattuglia delle Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia che, dopo un inseguimento, lo hanno fermato, rinvenendo a bordo della sua autovettura oltre 2 chili di hashish, suddivisi in 25 panetti.

Il Tribunale locale ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura alternativa dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.



L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di

Finanza di Roma anche per il contrasto ai traffici illeciti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

FOTO DI REPERTORIO