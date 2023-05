Alle ore 22:30 circa di ieri sera, venerdì 19 maggio 2023, la squadra dei vigili del fuoco 10/A e il Carro Fiamma, sono intervenute nel Comune di Guidonia Montecelio, in Via Nomentana Bis, altezza rotatoria Tor Lupara, per un incidente stradale avvenuto tra tre autovetture.

Ragazza in codice Rosso

I Vigili del Fuoco, utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio, hanno estratto dalle lamiere una ragazza di circa 20 anni; la stessa è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto Polizia di Stato e 118 per quanto di loro competenza.

Non ci sono ancora notizie sulle condizioni della giovane, né sulla dinamica del sinistro, che sarà vagliata dalle forze dell’Ordine.