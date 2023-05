Paura in Vaticano, con l’auto forza un varco: arrestato un uomo

Paura ieri sera, 18 maggio 2023, in Vaticano: un uomo ha forzato con la propria auto un varco d’ingresso, addentrandosi a tutta velocità.

Vaticano, a tutta velocità forza un varco d’ingresso: arrestato

Stando a quanto riportato dall’Ansa, poco dopo le 20:00 di ieri sera, l’uomo ha forzato un varco d’ingresso a tutta velocità, non fermandosi all’alt della Guardia Svizzera e della Gendarmerdia presente a Porta Sant’Anna. Per arrestare la folle corsa, gli agenti avrebbero anche sparato alle gomme del veicolo.

L’uomo sarebbe comunque riuscito ad arrivare quasi fino all’ingresso del Palazzo Apostolico, dove poi è stato arrestato. Come riporta sempre l’Ansa, l’uomo avrebbe circa 40 anni ed un vecchio precedente per droga.

Foto di repertorio