Roma, servizi di controllo delle forze dell’ordine in zona Casilino

Roma, controllo del territorio da parte dei servizi ad alto impatto interforze in zona Casilino, con particolare attenzione al contrasto del transito dei veicoli a velocità non commisurata: 310 le persone controllate, 1 persona indagata in stato di libertà ed 1 sottoposta a detenzione domiciliare. 194 sono i veicoli controllati di cui 29 contravvenzionati, 3 le patenti ritirate e 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato

Continuano i servizi ad alto impatto sia nel centro della capitale che nelle zone più periferiche. Sono stati pianificati, nei giorni scorsi, dalla Questura di Roma, alcuni servizi dedicati, durante i quali gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nella zona di Casilino, precisamente in via dell’Archeologia, via Casilina metro Grotte Celoni e via S.Rita da Cascia.

Leggi anche: Esquilino, controlli dei carabinieri. 3 persone arrestate e altre denunciate

Numerosi i posti di controllo effettuati

Nei numerosi posti di controllo effettuati sono state identificate 294 persone e fermati 185 veicoli. Durante il servizio è stata denunciata una persona che abusivamente trasportava dei rifiuti, mentre un’altra è stata sottoposta alla detenzione domiciliare dovendo espiare una pena per reati legati alla droga. In ultimo sono stati controllati 4 esercizi commerciali.

Mentre nella zona di via dell’Archeologia, unitamente al personale di Polizia Roma Capitale del VI gruppo “TORRI”, è stato effettuato un ulteriore servizio, atto al contrasto del transito dei veicoli a velocità non commisurata, nel quale sono state controllate numerose autovetture ed emesse 9 contestazioni al Codice della Strada, una delle quali pari a 664,80 euro con pagamento immediato visto che il veicolo aveva targa straniera. Sono state ritirate 3 patenti e sono stati sottoposti a fermo amministrativo altri 2 veicoli.

Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.