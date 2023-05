Deposito di Guidonia cerca addetti al confezionamento per il settore alimentare

Grande azienda operante nel settore alimentare ha affidato all’agenzia per il lavoro Synergie Italia la ricerca urgente di 20 addetti al caricamento, confezionamento e scaricamento di prodotti da inserire con inziale contratto a tempo determinato presso il deposito di Guidonia Montecelio (RM).

Descrizione azienda

Synergie Italia Spa – Agenzia per il lavoro, Filiale di Roma Termini seleziona per grande realtà operante nel settore alimentare:

20 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO-GUIDONIA MONTECELIO

Posizione

Le risorse verranno inserite in produzione all’interno dei diversi reparti e svolgeranno attività di predisposizione dei macchinari per il confezionamento, caricamento dei prodotti sulla linea e scaricamento della stessa, sorvegliando il corretto funzionamento del ciclo produttivo.

Di seguito i reparti con le fasce orarie previste (si prevede giorno di riposo compensativo):

REPARTO IMPASTI 16.00-24.00

REPARTO PALLINATURA 11.00-19.00 o 03.00/11.00

REPARTO PRODUZIONE 06.00-14.00 o 16.00/24.00

Requisiti

-esperienza, anche breve, in contesti produttivi, maturata presso industria alimentare, metalmeccanica, chimica-farmaceutica, calzaturiera etc..

-flessibilità oraria

-disponibilità ad effettuare turni notturni

-disponibilità immediata

Altre informazioni

Orario di lavoro: full-time da lunedi alla domenica con un giorno di riposo (fasce orarie sopra riportate a seconda del reparto)

Luogo di lavoro: Guidonia Montecelio

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con ottime possibilità di successivo inserimento.

V Livello del COMMERCIO CONFCOMMERCIO (13° e 14° mensilità come da CCNL; previste maggiorazioni per i turni notturni e per il lavoro festivo).

Come fare per inviare il Cv

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.