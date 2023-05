Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis “Internazionali d’Italia”, che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità.

Proprio in tale contesto, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso due cittadini italiani, di 19 e 43 anni, che, privi di alcun titolo autorizzativo, vendevano biglietti validi per l’accesso alle gare del torneo, a prezzo maggiorato. I Carabinieri hanno sequestrato 5 biglietti che sono stati immediatamente annullati e hanno sanzionato i “bagarini”.

L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, Sport e Salute S.p.A. e la Federazione Italiana tennis.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.