Durante la giornata di ieri, 15 maggio 2023, i poliziotti del Commissariato di P.S. “Cisterna di Latina” hanno rintracciato ed arrestato un soggetto originario di Aprilia, tale V.A. di anni 30, destinatario dell’Ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Pedopornografia, arrestato 30enne di Aprilia

Con tale ordine di esecuzione è stata disposta la pena definitiva di anni 4 e mesi 2 di reclusione in ordine ai reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico minorile.

I fatti si riferiscono a condotte commesse in Aprilia tra il 5 e l’11 Febbraio del 2012. L’arrestato è stato associato al carcere di Latina e posto a disposizione dell’A.G.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio