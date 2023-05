Perché alcuni amano consultare cartomanti serie e professionali?

La ricerca della verità accompagna la vita dell’uomo fin dalle sue origini quando cioè, incapace di spiegare alcuni fenomeni, attribuiva una regia occulta ad una dimensione trascendente. Del resto il desiderio di approdare ad una conoscenza delle cose sempre più esaustiva alimenta l’evoluzione scientifica e tecnologica di ogni società nella consapevolezza che l’istinto di scoprire il disegno misterioso che muove il nostro destino appartiene alla natura dell’essere umano. E’ forse questa spinta primordiale ad avvicinare alcuni individui ai cartomanti considerati gli unici in grado di leggere attraverso un’acuta interpretazione dei tarocchi il futuro dei propri clienti. E nel caso specifico si tende a consultarli per salvare una relazione amorosa che, spesso caduta in una crisi irreparabile, rischia di concludersi in una separazione traumatica sia per i partner che per i figli.

Siccome le dinamiche sentimentali risultano spesso incomprensibili e i loro esiti funesti intimoriscono chi li patisce, la lettura delle carte viene utilizzata da molti come strumento ideale per cogliere l’essenza dei problemi. Si affida al cartomante il compito di comprendere i suggerimenti che dai tarocchi provengono durante la sua analisi esoterica nella speranza che tale attività riesca a far emergere rimedi rapidi ed efficaci. Coloro che reputano affidabili le risposte tratte dalle carte rientrano evidentemente nella categoria di chi riconosce alla ragione limiti interpretativi invalicabili. E pertanto risulta, secondo il loro punto di vista, necessario abbracciare ogni pratica che, anche se non infallibile, sia quantomeno in grado di promettere un esame sulle energie e sulle forze che sfuggono totalmente alla comprensione razionale.

Chi non abbandona una visione della vita nella quale è la ragione l’unico faro a illuminare l’esistenza, non può che vivere valutazioni irrazionali come pericolose illusioni ed inutili congetture. E’ corretto sostenere, quindi, che i consulti di cartomanzia, determinando nell’opinione pubblica pareri tra loro inconciliabili, saranno sempre accolti o contrastati con una passione che rimarrà forte e incorruttibile.

Qual è il tema dominante nei consulti esoterici?

Posto che frequente è il ricorso ai cartomanti per conoscere il proprio futuro lavorativo, è indubbio che a dominare le sedute degli operatori esoterici sia il fallimento relativo ad una storia d’amore. Chiunque percepisca l’indifferenza di un partner con cui ha condiviso le fasi più importanti della sua vita, si dispera e ed è capace di fare scelte perfino discutibili pur di ribaltare questa triste prospettiva. Una di queste è senza dubbio rappresentata dal tentativo di individuare nei consulti di cartomanzia un’ancora di salvataggio che riporti a galla una coppia allo stato attuale immersa in una situazione drammatica. Il cliente solitamente fornisce una panoramica generale sulla sua relazione sentimentale all’operatore esoterico evidenziando nella sua descrizione soprattutto vicende che potrebbero rivelarsi rilevanti ad una disamina effettuata dal professionista di fiducia.

Una volta acquisite informazioni utili, il cartomante anzitutto proverà a trovare nei tarocchi riscontri precisi che confermino i racconti proposti dal cliente e successivamente soffermerà la sua attenzione sulla presenza di ulteriori motivi che hanno provocato la fine del rapporto di coppia. Da ultimo continuerà ad interrogare le carte con la finalità invece di identificare ogni sentiero idoneo a garantire l’opportunità al partner sofferente di rivivere un’armonia d’amore col proprio coniuge.

Nessun operatore esoterico, salvo che dichiari con malafede il contrario, ha la possibilità di assicurare un esito felice della sua attività, ma è legittimo che, richieste le sue valutazioni, si impegni a raggiungere la meta tanto agognata dal suo cliente. E’ facile intuire che di fronte a problematiche amorose chiunque si trova nella condizione precaria di affrontare in solitudine le esperienze che in passato condivideva col partner. Il disorientamento che ne consegue è spesso a tal punto irrespirabile da motivare il ricorso a pratiche alternative che si riferiscono ad esempio alla dimensione esoterica.

L’importanza di selezionare operatori esoterici onesti

Per placare le inquietudini derivanti da una relazione amorosa tumultuosa, la scelta di scovare motivi in grado di restituirle tranquillità attraverso la lettura dei tarocchi impone il ricorso a cartomanti serie e professionali. Se difficile è spiegare la professionalità di un operatore esoterico soprattutto da parte di chi reputa i suoi giudizi delle deduzioni infondate, a tutti appare invece più facile essere in sintonia sopra l’onestà da attribuire eventualmente a questa singolare figura. La sua trasparenza, cioè, si manifesta in particolare nel dichiarare ad un certo punto la sua impossibilità a conseguire il traguardo promesso al cliente. Nell’ipotesi in cui si accorge che chiuse risultano le strade per offrire indicazioni utili alla soluzione delle problematiche amorose, dovrà con velocità comunicare al cliente questo dato senza regalargli illusioni che potrebbero peggiorare il suo stato d’animo già afflitto da preoccupazioni insopportabili.