COLLEFERRO E CIAMPINO CAPITALI DEL TENNISTAVOLO ITALIANO.



Concluso la scorsa settimana l’Open Città di Colleferro, al via Sabato 13 e Domenica 14, presso

l’impianto sportivo ciampinese della Scuola Media Umberto Nobile di Via Mura dei Francesi 174,

l’ultimo Open nazionale della Stagione 2022/2023.



L’area metropolitana a Sud di Roma protagonista dell’attuale stagione del Tennistavolo italiano. Ottima

organizzazione, prossimità del Raccordo anulare e dell’aeroporto, aree di gioco in perfette condizioni

sono i plus che fanno ancora una volta preferire Colleferro e Ciampino alle altre candidate.

Dopo l’affluenza record del torneo Città di Colleferro, che ha registrato una partecipazione di circa

200 atleti provenienti da tutta Italia, sarà l’Open Città di Ciampino del prossimo weekend a far confluire

giocatori dalla Lombardia fino alla Sicilia.



Per la cronaca, questi i podi della scorsa settimana a Colleferro, presente il Vicesindaco Giulio Calamita:

Over100: 1. Gabriele Barbarito (Eureka Roma), 2. Akylbek Kasymov (Roma Ping Pong), 3. Concetto

Testiera (Stella del Sud Napoli) e Giovanni Novi (P.G. Frassati Napoli);

Over1000: 1. Nicholas Papini (Prosperinischool L’Aquila), 2. Antonio De Maio (Libertas Capua), 3.

Giuseppe Santillo (San Nicola Caserta) e Salvatore Guttuso (Galaxy Reggio Calabria);

Over3000: 1. Fabio Pavone (ASD TT Bari), 2. Giancarlo Ludovisi (Tuscia TT), 3. Vincenzo Diano (Futura94

Ciampino) e Vittorio Mastroberardino (CRAL Comune di Roma);

Over5500: 1. Luchetti Valerio (CRAL Comune di Roma), 2. Ivan Davide Muraro (Roma Ping Pong),

3. Antonio Nicoletti (SS Lazio TT Roma) e Fulvio Maria Visone (Castello Roma)

Favoriti per la vittoria nei tornei di Ciampino saranno, quanto alla IV Categoria, i due romani Andrea

Masserato (Roma12) e Giulio Pupillo (CRAL Comune di Roma), i due campani Francesco Papa e Antonio

Manto (entrambi Libertas Capua), e l’esperto difensore toscano Fabio Parronchi (Libertas Siena).

Principali contendenti nella V Categoria saranno Valerio Annibaldi (TT Maccheroni Roma), Ciprian Murariu

(Tuscia TT), Ernesto Roca (EOS Roma), Alberto Alejandro Reybaud ( SS Lazio TT Roma ) e Fabrizio De

Biasi (Eureka Roma).

Romani in pole-position nel VI Categoria, con i giovani Adriano Vannimartini e Francesco Amorosino

(entrambi Roma Ping Pong), Egidio Cosconati (Gym Center Roma), Alessandro Capotosti (AS Roma

TT) e Costanzo Capolino (Dynamo Roma). Outsider in grado di impensierire i favoriti il ciociaro Carlo

Testani (Top Spin Frosinone).



A premiare i vincitori la Sindaca Emanuela Colella, che ha fatto giungere ai partecipanti le sue parole:

“Desidero complimentarmi con tutti i partecipanti per l’impegno e la tenacia con cui avete

affrontato questo torneo. Quest’anno il tennistavolo ha caratterizzato la stagione sportiva

ciampinese e devo dire che vedere tanti giocatori provenienti da tutta Italia ci rende orgogliosi.

Ringrazio il Comitato Lazio di Federtennistavolo per il prezioso contributo nel dare lustro alla

Città di Ciampino nel nome dell’integrazione, dell’amicizia e dei più alti valori dello sport” .



Circa 150 gli atleti attesi: Sabato ore 9:30 Doppio V/VI Categoria e ore 12:00 Singolare VI Categoria,

Domenica ore 9:30 Singolare V Categoria e ore 14:30 Singolare IV Categoria.

Scuola Media Umberto Nobile di Via Mura dei Francesi 174, Ciampino.