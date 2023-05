Oggi, 14 maggio 2023, alle ore 2.00 circa, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto in Via della Dataria, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’attività commerciale destinata a vendita di souvenirs.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

È intervenuta la squadra 1A che prontamente ha estinto l’incendio senza che esso causasse danni strutturali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’unità di vendita è al momento dichiarata inagibile per danni da fumo.