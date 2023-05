Addetti accoglienza e vendita per prestigioso torneo di golf a Guidonia

Per una delle più prestigiose competizioni di golf a livello mondiale che si terrà a Guidonia Montecelio (RM) dal 25 settembre al 1º ottobre presso il Marco Simone Golf & Country Club, l’agenzia per il lavoro Adecco seleziona addetti accoglienza alla clientela e vendita di prodotti legati all’evento sportivo.

Ecco le info

In qualità di addetto/a accoglienza e vendita (con o senza esperienza) sarai il punto di riferimento per il tuo team e, per clienti, che entreranno nello store per acquistare il merchandising legato all’evento.

MANSIONI:

– Collaborare sinergicamente con il team di lavoro assegnato;

– Accogliere e assistere i clienti durante la loro esperienza nello store;

– Allestire e garantire l’ordine del corner seguendo le linee guida condivise;

– Gestire eventuali procedure di cassa.

REQUISITI:

– Diploma di scuola superiore;

– Flessibilità e disponibilità a lavorare in contesti dinamici, su turni anche serali e nei week end;

– Buona conoscenza della lingua inglese;

– Standing e approccio solare e sorridente;

– Capacità di leadership, organizzativa e di problem solving.

Per le risorse ingaggiate è previsto un servizio navetta gratuito che partirà da Roma città e arriverà direttamente al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia.

Si richiede disponibilità a partire dal 06/09 al 05/10.

Lingue conosciute:

Inglese: Comprensione Buono