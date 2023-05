Quarticciolo, scontro tra due auto: morta 74enne

Brutte notizie per la donna di 74 anni che, lunedì scorso, è stata coinvolta in un brutto incidente. Non ce l’ha fatta.

Morta la donna coinvolta nell’incidente di via Giacomo Bresadola

Nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, è arrivata una notizia drammatica: la donna di 74 anni rimasta coinvolta lunedì scorso nell’incidente di via Giacomo Bresadola, zona Quarticciolo, a Roma, è deceduta. Un impatto violento e fatale, che non le ha lasciato scampo: la 74enne, dopo ore di agonia, è morta in ospedale.

Secondo quelle che sono le prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente. La dinamica esatta però, è al vaglio degli inquirenti.