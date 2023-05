Fiuggi, concorso per lavorare al Comune: posti a tempo indeterminato

Come viene riportato da Lavoro Facile, il Comune di Fiuggi (provincia di Frosinone) ha indetto tre concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 operatori esperti (categoria B), 2 impiegati amministrativi (categoria C) e 2 assistenti sociali (categoria D).

In base al ruolo i principali requisiti sono: licenza media, diploma di scuola superiore di durata quinquennale o laurea triennale/specialistica/magistrale in scienze del servizio sociale/programmazione e gestione delle politiche sociali e dei servizi sociali/servizio sociale e politiche sociali; iscrizione all’albo degli assistenti sociali; conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; conoscenza scolastica della lingua inglese; patente B; disponibilità part-time (18 ore settimanali).

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in lingua italiana (utilizzando preferibilmente il modello predisposto) e consegnata a mano o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12,00 del 9 giugno a: Comune di Fiuggi, piazza Trento e Trieste ,1 – 03014 Fiuggi (FR). In caso di consegna a mano l’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30.

Per leggere il testo integrale dei bandi e scaricare i moduli da compilare e spedire clicca qui e poi sulla voce “bandi di concorso”.