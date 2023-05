La nuova fascia verde di Roma sta facendo discutere, con persone pronte a firmare petizioni e bagarre politica. Si affianca anche il Codacons, che scrive quanto segue:

FASCIA VERDE, CODACONS: PRONTI A MAXI-CLASS ACTION CONTRO COMUNE SE DELIBERA DANNEGGERA’ CONSUMATORI

CON NUOVE ZTL MIGLIAIA DI FAMIGLIE COSTRETTE AD ACQUISTARE AUTO NUOVA IN UN MOMENTO IN CUI I PREZZI DELLE VETTURE SONO ALLE STELLE

Il Codacons è pronto ad una maxi-class action contro la delibera di Roma Capitale sulla nuova Ztl “fascia verde” per conto di tutti i cittadini romani danneggiati dal provvedimento. Ne dà notizia l’associazione dei consumatori, il cui ufficio legale sta studiando le possibili iniziative legali da intraprendere contro l’amministrazione comunale.

“Se da un lato è necessario limitare il traffico veicolare della capitale e tutelare la qualità dell’aria e la salute dei residenti, dall’altro è evidente che qualsiasi provvedimento in tema di mobilità debba essere proporzionato, equo e senza costi a carico della collettività, e vada accompagnato da una implementazione del trasporto pubblico – spiega il presidente Carlo Rienzi – La nuova fascia verde, così come pensata dal sindaco Gualtieri, avrà invece l’effetto di costringere 30mila famiglie residenti e 300mila che accedono dall’esterno ad acquistare una auto nuova se vorranno circolare in città. Una vera e propria vessazione che, oltretutto, arriva in un momento in cui il mercato delle automobili è impazzito, con i prezzi dell’usato schizzati alle stelle”.

“Il danno economico per gli utenti è evidente, anche perché il livello inadeguato del trasporto pubblico capitolino non fornisce una valida alternativa ai cittadini – prosegue Rienzi – Per tale motivo il Codacons è pronto ad intentare una maxi-class action contro il Comune di Roma per conto di tutti i cittadini romani danneggiati dalla nuova Ztl “fasca verde” se la delibera di Gualtieri risulterà sproporzionata e imporrà costi ingiustificati agli utenti”.