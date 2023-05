“Chiediamo il ritiro della delibera sulla Ztl fascia verde e insieme a tutti i Comitati No Ztl di Roma diamo appuntamento a tutti i cittadini mercoledì 10 maggio, alle 17 in piazza del Campidoglio, per dire ‘no’ al provvedimento della giunta Gualtieri. Le correzioni non bastano, la norma deve essere riscritta completamente, e seguendo il criterio di un’operazione verità, smarcata da ecodeliri modaioli.

Il Sindaco Gualtieri legga ai romani i dati veri: a traffico bloccato dal lockdown gli inquinanti non sono scesi. Il Primo Cittadino non tiri in ballo la Regione Lazio, che indica altri mezzi per raggiungere l’obiettivo, non sbandieri una norma Ue riferita a dati di dieci anni fa e che chiede provvedimenti contro l’inquinamento con esito finale fissato però al 2030″. Lo dichiara in una nota il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori, a proposito della chiusura della fascia verde. “La petizione contro il provvedimento ha raggiunto quasi 75.000 firme.

Subito un tavolo di confronto con tutta la città, lavoratori, famiglie, associazioni di categoria e di consumatori”, conclude il capogruppo della Lega.