D18, chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Fiano Romano

Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2023.

Info e dettagli

Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma).

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto. Sarà contestualmente chiusa anche l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.

Foto di repertorio