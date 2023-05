Collepardo, lutto nel Soccorso Alpino per la morte di Maurizio Carpentieri

Lutto a Collepardo per la scomparsa di Maurizio Carpentieri, decano del Soccorso Alpino e Speleologico.

Lutto a Collepardo per la scomparsa di Maurizio Carpentieri

Così, tramite un post Facebook, il Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio: “Cari amici,

è con grande tristezza che annunciamo la scomparsa improvvisa del nostro amico e collega Maurizio Carpentieri, socio del CNSAS Lazio.

Maurizio è stato un membro prezioso della nostra squadra e ha contribuito in modo significativo alla nostra missione di salvare vite umane in montagna. La sua passione per la montagna e la sua dedizione al servizio pubblico sono state un esempio per tutti noi.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel nostro cuore e nella comunità del Soccorso Alpino e Speleologico. Lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine per il suo impegno e la sua generosità.

In questo momento di dolore, ci uniamo alla sua famiglia e ai suoi cari nell’esprimere le nostre più sincere condoglianze. Ti vogliamo bene, Maurizio. Riposa in pace”.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social e alla famiglia, anche da parte del sindaco di Collepardo, Mauro Bussiglieri.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari.

Foto dalla pagina Facebook Soccorso Alpino e Speleologico Lazio- CNSAS