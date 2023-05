Tragedia ad Artena, bimbo di due mesi muore in culla

Tragedia senza fine ad Artena: un neonato di soli due mesi sarebbe morto in culla nella notte tra sabato e domenica.

Artena, tragedia senza fine: neonato muore in culla

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il neonato non c’è stato nulla da fare; sul posto anche le Forze dell’Ordine. Molto probabilmente, si tratterebbe di una morte in culla. Sul corpo del bambino potrebbe essere effettuato un esame autoptico per stabilire con certezza la causa del decesso.

Alla famiglia del neonato giungano le più sentite condoglianze anche da parte della nostra Redazione.

