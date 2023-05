Affile, brutto incendio in un’abitazione: paura per due persone

Alle ore 06:40 circa di questa mattina, 8 maggio 2023, la squadra 14/A del distaccamento di Subiaco, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta presso il Comune di Affile in Via Colle Meridiano, per l’incendio al piano terra di un’abitazione civile.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono state tratte in salvo due persone, di cui una disabile, e messe a disposizione del personale sanitario.

Non ci sono stati danni strutturali.

118 e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio