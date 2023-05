Beppe Convertini sceglie anche Paliano per presentare il suo nuovo libro

Venerdì 5 maggio il comune di Paliano ha ospitato Beppe Convertini, uno dei volti più noti della televisione italiana, conduttore di “Linea Verde”, che ha presentato “Paesi miei. In viaggio con ‘Linea Verde’ alla scoperta delle tradizioni d’Italia”, un libro che tocca tutte le regioni d’Italia e offre di ognuna uno scorcio inedito sulle sue tradizioni e sull’impegno dei suoi abitanti a riscoprirle e preservarle.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Valentina Adiutori: «Sappiamo bene che il nostro Paese è una vera e propria miniera di tesori artistici, paesaggistici, gastronomici e Beppe Convertini, con questo libro, ci accompagna alla scoperta di alcuni di essi, anche di quelli che appaiono meno di frequente nelle guide turistiche. Leggere questo libro trasmette al lettore tanto entusiasmo e curiosità perché tra le righe trapela la bellezza del conoscere cose nuove, dell’incontrare particolari culture e tradizioni diverse. E con un autore di rilievo, con grande piacere apriamo il “maggio dei libri”. Infatti ci saranno altre presentazioni, appuntamenti importanti che auspichiamo contribuiscano ad accrescere il desiderio del leggere perché la lettura costituisce un’attività di educazione permanente in quanto permette di ampliare le proprie potenzialità e di migliorarsi a ogni età, nei contesti più diversi».

Le parole del Sindaco

«È un onore accogliere il sig. Convertini con questo volume che dà valore al “made in Italy” che è il cuore dell’economia italiana che, come afferma l’autore, è frutto del lavoro di donne e uomini che fanno sì che l’agricoltura, l’allevamento, l’artigianato italiano siano apprezzati in tutto il mondo. E qui, nella città di Paliano, sappiamo bene cosa significa avere delle eccellenze e impegnarsi quotidianamente per promuoverle, crediamo fermamente nell’importanza di far crescere i piccoli borghi attraverso la promozione delle loro imprese , la cultura e il gusto dei prodotti locali. Ringrazio il sig. Convertini per aver scelto Paliano per presentare il suo libro e ringrazio, fra gli altri la Proloco, l’Associazione Culturale Palio dell’Assunta & Corteo Storico Città di Paliano e l’Associazione Strada del Vino Cesanese per la presenza e la collaborazione.». Queste le parole del Sindaco Domenico Alfieri.