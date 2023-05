L’ omicidio di un senzatetto, famoso a New York per le sue imitazioni, nella metropolitana provoca un putiferio. L’omicidio di Jordan Neely è stato catturato in un video che è diventato virale sui social media e fa venire i brividi. Neely era noto per aver impersonato Michael Jackson per vivere.

Tre uomini hanno immobilizzato un senzatetto nella metropolitana con uno di loro che lo teneva in una presa alla testa

Come riportato dai media internazionali, è entrato nel treno della metropolitana e ha iniziato a gridare che aveva fame. Poi, come si vede nelle relative immagini, tre uomini lo hanno immobilizzato gettandolo a terra. Uno di loro, secondo i testimoni, un marine veterano, lo ha tenuto bloccato alla testa per diversi minuti mentre Jordan cercava invano di liberarsi. Nel video si può vedere il veterano sdraiato sopra di lui per impedirgli di alzarsi e stringergli la parte superiore del corpo.

Altri due uomini gli tengono le mani. Ad un certo punto, Neely ha perso conoscenza ed è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto, secondo il medico legale, per asfissia. Il veterano di 24 anni che lo ha bloccato alla testa è stato arrestato, interrogato e rilasciato senza accusa.

Nelle ultime ore si sono svolte diverse proteste nella metropolitana e per le strade di Manhattan per la morte di Jordan, con persone che chiedono l'arresto dei responsabili della sua morte. Di seguito il link delle brutali immagini dell'omicidio che fanno venire i brividi

Ecco il video

https://www.itemfix.com/v?t=lzhu62&jd=1