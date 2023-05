Addetti ai servizi generali per concorsi pubblici alla Nuova Fiera di Roma

Per concorsi pubblici che si svolgeranno nella seconda metà di maggio presso la Nuova Fiera di Roma (Roma), l’agenzia per il lavoro Humangest ricerca e seleziona 20 addetti ai servizi generali per attività di allestimento, sistemazione dei banchi, identificazione e gestione flussi dei partecipanti, distribuzione materiale, controllo dei tempi.

I dettagli

CONTROLLO ACCESSI, per attività presso NUOVA FIERA DI ROMA.

Ci si occuperà di sistemazione dei banchi, gestione del flusso in entrata e uscita, identificazione delle persone.

Si richiede:

disponibilità a lavorare su turni, con orario di inizio stimato alle ore 07.00

disponibilità part-time

preferenziale esperienza pregressa (non obbligatoria)

Si offre contratto part-time 30H, inserimento immediato nel mese di maggio.

SEDE DI LAVORO: NUOVA FIERA DI ROMA

