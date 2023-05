Di seguito, il comunicato congiunto, in merito alle problematiche sanitarie della Asl RM 5 del Comitato Salute ed Ambiente Asl Rm5 e del Comitato Libero “A Difesa dell’Ospedale di Colleferro”

La Sanità dei Pifferi …

Se oggi la Sanità Pubblica è sull’orlo di un precipizio, la colpa è sicuramente di chi l’ha amministrata, ma anche dei cittadini che hanno subìto l’incantesimo della “politica dei pifferai” e delle promesse mai mantenute, lasciando lottare sola una minoranza di volontari che ha continuato a informare l’opinione pubblica. Nel nostro territorio della Asl Rm5, questo compito se lo sono assunti dei volontari organizzati in comitati. Tra gli altri il Comitato Salute ed Ambiente Asl Rm5 e il Comitato Libero “A difesa dell’ospedale di Colleferro” che emettono l’ennesimo comunicato:

« Cari concittadini, ecco una breve cronistoria di quanto successo negli ultimi anni, in relazione alle problematiche sanitarie della Asl RM 5: dal 2006, gli attivisti civici dei nostri territori iniziano una lunga serie di convegni, manifestazioni, incontri istituzionali e quant’altro per cercare di potenziare il servizio sanitario pubblico nella nostra Asl. Nel 2015, visto che nulla cambiava in positivo e anzi le cose peggioravano, insieme a CITTADINANZATTIVA presentiamo un esposto alla Procura di Tivoli, di cui si trova traccia nel web, riguardante le numerose gravi e croniche carenze della Asl RM 5. In seguito non abbiamo mai smesso un’attività di informazione tramite articoli e social, nonché di manifestare apertamente contro questa pessima situazione sanitaria, che siamo tuttora costretti a subìre. Recentemente, come risposta alle nostre continue proposte per migliorare la suddetta situazione, oltre alle solite puntuali promesse preelettorali, venne elaborata la delibera numero 729 del 14 settembre 2021 del Policlinico di Tor Vergata che, con oneri da quantificare successivamente, nell’ambito della programmazione della rete ospedaliera 2021- 2023 della Regione Lazio, enunciava un accordo operativo tra ASL Rm5 e la fondazione policlinico Tor Vergata. Questo accordo, tra le varie voci, prevedeva anche l’attivazione di un servizio di cardiologia presso l’ospedale di Palestrina, con preciso riferimento al punto nascita del suddetto ospedale. L’accordo aveva validità annuale con possibilità di prolungamento di anno in anno. Ma, senza voler far troppe polemiche, in mancanza di informazioni da parte dell’Azienda sanitaria, qualcuno di voi concittadini ha potuto constatare la riapertura di un punto nascita nel polo ospedaliero Colleferro-Palestrina o la riapertura di Ostetricia ì-Ginecologia e Pediatria a Palestrina? Oppure la realizzazione di un regolare Servizio di Cardiologia presso l’Ospedale di Palestrina? O ancora l’attivazione sul presidio di Colleferro di un percorso di crescita e sviluppo nei segmenti dell’urgenza emergenza, neurologia e cardiologia?

E ci fermiamo qui, per non appesantirvi ulteriormente nella lettura, ma prima di sottoscrivere altre convenzione sarebbe doveroso sapere se la precedente abbia realmente migliorato le liste di attesa infinite e la corretta applicazione dei Lea.

Adesso veniamo a sapere di un’ulteriore delibera, questa volta dell’ASL RM 5, numero 836 del 27 aprile 2023 che, rifacendosi alla precedente delibera del policlinico Tor Vergata prima citata, e viste le già presenti convenzioni operative tra il Ptv e la ASL RM 5, propone un’ulteriore linea di collaborazione tra le due realtà sanitarie, che dovrebbe riguardare anche il presidio ospedaliero di Subiaco, in merito a prestazioni di chirurgia da svolgersi genericamente presso il suddetto presidio ospedaliero, nonché un’altra serie di convenzioni sanitarie che non stiamo qui ad elencare per brevità. Anche qui ovviamente con oneri da quantificare successivamente! Ora, noi vorremmo sapere dalla nuova Giunta regionale se le modalità di risoluzione definitiva delle gravi carenze sanitarie dell’ASL RM 5 continueranno a limitarsi a generici accordi annuali interaziendali con caratteristiche temporanee. Invece sappiamo tutti che è urgente e indispensabile aumentare il numero dei posti letto ospedalieri, per esempio, pesantemente e cronicamente carenti, assumere operatori sanitari qualificati, incentivandoli inoltre a venire a lavorare nei nostri ospedali, acquistando attrezzature e tecnologie come la risonanza magnetica nucleare, quest’ultima prevista 10 anni or sono circa. E anche qui ci fermiamo perché sono cose che diciamo e proponiamo da circa 15 anni, purtroppo inutilmente. Richiediamo, inoltre, che la regione Lazio non applichi la cosiddetta autonomia differenziata in merito agli standard sanitari e che faccia del tutto per riattivare le strutture sanitarie pubbliche esistenti affinché l’utenza non sia costretta a recarsi periodicamente a Roma per soddisfare i propri bisogni sanitari, con grande difficoltà e sofferenza dei nuclei familiari. Invitiamo perciò tutti i concittadini a vigilare sulla reale situazione sanitaria del nostro territorio, già aggravato da enormi problemi ambientali (come la zona Sin della Valle del Sacco e non solamente) e a partecipare compatti a tutte le nostre iniziative sociali a favore di un vero e immediato potenziamento del servizio sanitario regionale pubblico.

Se anche voi volete collaborare con noi, come volontari in difesa del servizio sanitario pubblico nel territorio della ASL RM5, visitate i nostri gruppi e le nostre pagine sui social e inviateci le vostre “Informazioni di contatto” al link https://forms.gle/WQAoALkhsXJjKfjh6 »

I comitati e le associazioni locali, intanto, invitano la cittadinanza lunedì 8 maggio ore 17:30 al Multisala Dream Cinema di Frosinone, in via G. Iacobucci 1, per assistere alla proiezione del film-evento sulla distruzione della sanità pubblica “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” dei registi Federico Greco e Mirko Melchiorre.

Presidente Coordinatore del

Comitato Salute ed Ambiente ASL Roma 5

dott. Stefano Fabroni

Coordinatore del Comitato Libero

“A difesa dell’ospedale di Colleferro”

dott.ssa Ina Camilli